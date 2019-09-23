المغرب: المحكمة تصدر حكمًا بشأن الصحفية هاجر الريسوني

قررت المحكمة الابتدائية في المغرب رفض الإفراج مؤقتًا عن الصحفية هاجر الريسوني، المسجونة بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة خارج الزواج، حيث وجد القاضي أن "حالة التلبس" متوفرة في الملف.

ورفض القاضي كل الملتمسات، وتمسك بقانونية الخبرة الطبية وخبرة الشرطة العلمية، رغم أن محامي الريسوني دفعوا ببطلان محضر الانتقال والتفتيش وانتفاء حالة التلبس، وبطلان محاضر الشهادة الطبية، وبطلان الخبرة الجنية للشرطة العلمية.

وشدد القاضي على أن عرض المتهمة على الطبيب من صميم بحث الضابط القضائي، وأن المتهمين أشعروا بحقوقهم، كما طالبت مجموعة من الهيئات الحقوقية بإطلاق سراح الصحفية الشابة، معتبرين محاكمتها مسًا بالحقوق الفردية.

وأطلقت الكاتبة المغربية الفائزة بجائزة غونكور للأدب ليلى السليماني، و المخرجة المغربية سونيا التراب، عريضة إلكترونية حملت اسم ”نحن مواطنون خارجون عن القانون“؛ احتجاجًا على القوانين التي تعتبرانها مقيدة للحريات الفردية.