موعد حفلة اصيل هميم في الكويت

من المقرر أن تنطلق حفلة الفنانة أصيل هميم بالكويت في الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل في فندق كراون بلازا والذي تقوم عليه شركة OKMP للإنتاج الفني ضمن مهرجان ليالي الكويت.

وقالت إدارة حفل حسام الرسام وأصيل هميم ان التذاكر التي تباع لا ترد ولا تستبدل ، حيث أطلق سكان الكويت اليوم وسم على منصة تويتر من أجل الترويج للحفل الذي ينتظره عشاق الغناء في الكويت.

يشار إلى أن الحفل الأول للفنانة أصيل هميم في الكويت بمعية الفنان حمد القطان، شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً ولاقى أداء النجمين إعجاب محبيهم ممن توافدوا على أحد الفنادق الكبرى لمتابعة تفاصيل الحفل والاستمتاع بأجمل الأغنيات، قدم الحفل المذيع فيصل العجمي.

أصيل هميم ولدت في 6 أكتوبر عام 1984، حيث احترفت الغناء وهي في سن مبكرة وقدمت عشرات الأعمال الفنية منها الفردي والجماعي كمان شاركت في مجموعة من مقدمات المسلسلات.