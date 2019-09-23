نتائج اللوتو اللبناني سحب loto مع زيد zeed اليوم إصدار 1754 اليوم الاثنين

نتابع معكم عبر وكالة سوا الاخبارية نتائج سحب اللوتو اللبناني وأرقام البطاقات الرابحة في سحب اليوم الاثنين، من خلال اختيار أرقام البطاقات الرابحة عبر موقع اللوتو اللبناني، ويتم السحب على الهواء مباشرة بكل شفافية ومصداقية

ويتم عرض البرنامج عبر الفضائيات اللبنانية اليوم الاثنين الموافق 23 من سبتمبر، ويتم إعلان نتائج سحب اللوتو اللبناني مع والتي تجرى على مرآي ومسمع من جميع المواطنين اللبنانيين.

وتعد اللوتو اللبنانية، لعبة موجودة من قديم الزمان، وليست بجديدة، تتم من خلال شراء التذاكر عبر الموقع المخصص لذلك، وتلك التذاكر تحمل بعض الأرقام، يتم إجراء السحب على تلك البطاقات لاختبار البطاقات الفائزة طبقا لمجموعة من المعايير والتي يراها القائمون على اجراء السحب.

تعد لعبة اللوتو من الألعاب المحببة لدى اللبنانيين، مثلها مثل قراء الطالع، والتعمق في أفق المشرق، فهم يجدون في لعبة اللوتو ملاذا للراحة المادية، وتبلغ قيمة جائزة اللوتو 4 مليار ليرة، يتم حجز أرقام البطاقات، و لعبة اللوتو موجودة منذ عام 2012 1، وقد ساهمت اللوتو اللبناني في تحقيق الكثير من آمال اللبنانيين، حيث بلغ عدد الرابحين بجوائز اللوتو 17 مليون شخص.

للتعرف على نتائج سحب اللوتو اللبناني مع زيد اليوم والتعرف على أرقام البطاقات الرابحة إضغط هنـــــا

يمكنكم الاطلاع عليها من خلال زيارة الرابط الرسمي اللوتو اللبناني

الأرقام التي ربحت هي 41-38-29-21-20-1 وقد كان الرقم الإضافي 12

المرتبة الثانية والأولى غير رابحة.

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خمسة أرقام متطابقة في المرتبة الثالثة.

تم تقدير الجوائز الاجمالية على حسب كل مرتبة 80.235.900 ل.ل.

الشبكات الرابحة 30 شبكة، قيمة جائزة كل شبكة 2.674.530 ل.ل.

4 أرقام متطابقة في المرتبة الرابعة قيمة كل جائزة 80.235.900 ل.ل.

الشبكات الرابحة 1145 شبكة قيمة الجائزة عن كل شبكة 70.075 ل.ل.

3 أرقام متطابقة في المرتبة الخامسة بقيمة جوائز 163.184.000 ل.ل.

20398 شبكة رابحة تقدر قيمة كل جائزة للشبكة الواحدة 8000 ل.ل.

ويتم إجراء عملية السحب نتائج اللوتو اللبناني، أسبوعيا يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءا، وتم نقلها على الهواء مباشرة على قناة LBC اللبنانية، حيث تعلن مساء اليوم الاثنين أرقام بطاقات اللوتو اللبناني الرابحة في إصدار 1754 عبر الرابط الرسمي اللوتو اللبناني.