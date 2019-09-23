تردد قناة اطفال ومواهب الجديد على القمر نايل سات

تردد قناة اطفال ومواهب الجديد - هي قناة تلفزيونية موجهة للأطفال ما قبل المدرسة بين سن 3 و6 سنوات، تمّ تصميمها خصيصاً وبعناية كبيرة على مدى سنتين لهذه الشريحة العمرية، وتملكها مؤسسة اليمن للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

تقدم القناة برامج مخصصة لهذه الفئة العمرية، وبثت لأول مرة في تاريخ 16 يناير 2009 وتبث لمدة 17 ساعة يوميا، وتبث أيضا للأطفال المغتربين عبر نايل سات.

هدف اطفال ومواهب هو تثقيف الأطفال و توجيه تفاعلاتهم النامية مع العالم المحيط بهم، حيث تركز القناة على المحتوى التعليمي للمساعدة في تطوير المهارات الاجتماعية للطفل، كما يتم خدمة الأطفال عبر الموقع الرسمي للقناة لمساعدة الآباء والأمهات.

وتقدم القناة مجموعة من الأفكار المبتكرة لغرز قيم التعليم والترفيه للأطفال، وللقناة شقيقة كبرى تدعى تلفزيون ج، كانت قناة براعم مملوكة سابقا لمؤسسة قطر وشركة الجزيرة للأطفال، وحاليا هي مملوكة ل مجموعة بي إن الإعلامية مع بقائها في شركة الجزيرة للأطفال.

تردد قناة اطفال ومواهب الجديد: