شاهد: لحظة هروب الفنان ماجد المهندس من فتيات سعوديات

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عشرات من الفتيات يطاردن الفنان ماجد المهندس بعد إحيائه حفلاً بمدينة بالسعودية، ما اضطره للركض هربًا منهن.

وقامت الفتيات بمطاردة الفنان العراقي حتى سيارته، لكنه نجح في الفرار منهن بمساعدة رجال الأمن الذين تدخلوا في الوقت المناسب، لافتا الى أنه هذه المرة الأولى الذي يتعرّض فيها المهندس لمثل هذه المواقف خصوصًا من الفتيات.

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فيما يعيد ما حصل إلى الأذهان مشهد الفتاة المنقبة التي قامت باحتضان المهندس على المسرح، أثناء إحيائه لحفل في سوق عكاظ بالسعودية، ما عرضها للمحاكمة بتهمة التحرش.

وأصدرت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة حكمًا على الفتاة، آنذاك، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، والاكتفاء بالمدة التي تم إيقافها فيها.

تحتفل المملكة العربية السعودية كل عام باليوم الوطني الـ 89 في يوم 23 محرم 1441 هـ، بذكرى تأسيس المملكة وتوحيد أجزائها بقيادة الملك عبد العزيز آل سعود وتعم الاحتفالات جميع أنحاء المملكة إجازة رسمية لكافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.