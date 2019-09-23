شاهد: فتاة دموعها من الكريستال

تبكي فتاة ارمينية تدعى "ساتنيك كازاريان"، 22 عامًا، بلورات حادة كل يوم، مشيرة إلى أن حالتها سببت لها معاناة وجعلت حياتها "جحيمًا".

وقالت الفتاة: "كنت في زيارة لطبيب الأسنان، وبدا أن الغبار يصل إلى عيني، وبعد معاناتي من الألم، ذهبت إلى طبيب العيون، وتم إخراج بعض البلورات من عيني، وتحول كل يوم لي إلى جحيم".

وأضافت: ”في البداية بدت الأدوية مفيدة، لكن الدموع الكريستالية أصبحت تأتي الآن بشكل متكرر“، وفقًا لما نقلته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، متابعة أن "الأطباء في حالة صدمة، ولم يصادفوا مثل هذا المرض ولا يعرفون كيفية علاجه، ولم يتم تشخيصه".

وقالت نائبة وزير الصحة الأرميني، أوغانس أروتيونيان، إن حالة المرأة قيد الدراسة، مضيفة "نعتزم عقد اجتماع آخر مع ساتنيك؛ بهدف جمع مزيد من المعلومات، ثم سنحاول معرفة ما يجري مع المريض".