شاهد: جلسة جريئة للفنانة منة فضالي تثير الجدل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، مقطع فيديو للفنانة المصرية منة فضالي، حيث ظهرت من خلالها مثل فنانات هوليود أيام الستينات والسبعينات من خلال التصوير بالألوان الأبيض والأسود على طريق العين السخنة.

وكرمت الفنانة المصرية يوم أمس بمهرجان حفل توزيع جوائز الفضائيات العربية، بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث رداء فضياً لامعا باللون الذهبي، ومكشوفا من منطقة الكتف، واختارت حذاء لامع من نفس لون الفستان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، ورشاقتها، وأبهرت الحضور.

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تثير الجدل بـ«فوتو سيشن» الأبيض والأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة لمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جدي

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجم محمد رمضان وماجد المصري ورامي عياش وإدوارد وإسعاد يونس وأنغام هنادي مهنا.

ولدت الفنانة المصرية منة فضالي في القاهرة وتخرجت من كلية سياحة وفنادق، بدأت التمثيل حين قدمتها والدتها التي كانت تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة الذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في مسلسل أين قلبي في عام 2002.