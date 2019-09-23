نتيجة الثانوية العامة 2019 في مصر - بوابة تنسيق

بسبب تزايد البحث عنها مرة أخرى، تنشر لكم وكالة سوا الاخبارية، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019، بعد أن اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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كما اعتمد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثانى" للعام الدراسى 2018/2019.

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وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين لهم الحق فى أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالب/طالبة، منهم 39841 طالب وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالب/ طالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالب/طالبة، بنسبة نجاح 92.6%.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب المتضررين من نتائجهم بدءا من غد الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 ولمدة أسبوعين.