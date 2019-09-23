شاهد: فستان إيفانكا ترامب في حفل زفاف يثير جدلا واسعا

نشرت ابنة الرئيس الامريكي إيفانكا ترامب فستان والدتها الذي ارتدته قبل 28 عام، حيث أن الفستان تصميم المصمم الأمريكي، بوب مكي أثناء حضور الليلة الثانية لحفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو في روما.

وحضر الحفل في فيلا أوريليا التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر إلى جانب ماركل وهاري عدد كبير من النجوم والمشاهير بينهم الأميرة أوجيني، والأميرة بياتريس، و ايفانكا ترامب وزوجها جارد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والممثل جيمس كوردن، والمغنية الأمريكية كاتي بيري وخطيبها الممثل أورلاندو بلوم.

ومن المقرر أن تتزوج نونو، التي ولدت في البحرين وتعيش في الولايات المتحدة، من قطب النفط الأمريكي مايكل هيس في حفل يقام وقت غروب الشمس بفيلا أوريليا الأنيقة.

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وكانت إيفانكا ترامب قد أشعلت الأجواء مؤخراً بإطلالاتها الأنيقة المتنوعة خلال زيارة لها إلى كولومبيا، حيث ارتدت عدة فساتين متنوعة ومريحة تصلح للمرأة العاملة.

ولدت ماري ترامب سيدة أعمال أمريكية، وعارضة أزياء سابقة، وهي ابنة الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة ايفانا، وهي نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب.