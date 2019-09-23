شاهد: مصرية تدعي تعرضها للسرقة في مطار الكويت

ظهرت امرأة مصرية، في مقطع فيديو وهي تتلفظ بعبارات بذيئة ضد العاملين في مطار الكويت؛ بعد انتقادها للخدمات المقدمة فيه، واتهامهم بسرقة بعض الأشياء من الحقائب وعدم القيام بواجبهم تجاه المسافرين.

وقالت المرأة في مقطع فيديو مثير، ”إن مطار الكويت هو أوسخ مطار ولا يقدم موظفوه ورجال الأمن واجباتهم تجاه المسافرين“، متهمة الموظفين في المطار ”بسرقة أشياء من حقائب المسافرين دون علمهم، واصفةً إياهم بأنهم غير محترمين“.

وأثار المقطع المصور استياء الكويتيين من الاتهامات الموجهة إلى مطارهم، حيث طالبوا بمحاسبتها ومنعها من دخول الكويت، ووضع حد لمثل هذه الممارسات.