شاهد: ممثلة سورية تهاجم أحلام

هاجمت الممثلة السورية عبير شمس الدين الفنانة أحلام، تزامنًا مع عرض أولى حلقات برنامج "ذا فويس" والذي تشارك الفنانة الاماراتية ضمن لجنة تحكيمه، إلى جانب الفنانين راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي.

وقالت شمس الدين في منشور لها على موقع "فيس بوك": "يبدو كأنّ لدى أحلام مشكلة مع الشباب السوريين الحلوين... كأن ما ظبط معها ولا سوري قبل... معقول هذا هو السبب الذي يدفعها إلى أن تقلب وجهها فيهم"، متوّجهة بعبارة غير لائقة لأحلام: "شو هل..."، مستعينة بصورة بقرة.



وتعرّضت الممثلة السورية لانتقادات من متابعيها على الصفحة، حيث دافع عدد كبير منهم عن أحلام، خصوصا أنّها تحمّست كثيراً للمشترك السوري الأول ربيع فتال، فكبست على الزرّ ووقفت له.

في المقابل اختار المشترك السوري الانضمام إلى فريق الفنانة سميرة سعيد، الأمر نفسه كررته أحلام مع المشترك الثاني ربيع سلوم الذي انضم لفريق راغب علامة.