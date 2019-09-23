شاهد: لهذا السبب شكرت اليونيسف الفنانة نجوى كرم

ضمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صوتها الى صوت اليونيسف في الشرق الأوسط، الذي يدعو كافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للامتناع عن إعادة نشر الفيديو الذي أظهر شخصاً وهو يعنف طفلا بطريقة أثارت الصدمة لدى الكثيرين.

ونشرت الفنانة اللبنانية البيان الذي صدر عن منظمة اليونيسف على حسابها على تويتر لتحدث المتابعين على الالتزام بقرار المنظمة بحذف الفيديو لما فيه من خطورة على الإنسانية.

وعلقت نجوى كرم باللغة العربية وقالت: “المفروض نسمع لـ يللي طلبوه، لأن هيدا ضد الإنسانيّة“.،حيث وكان مقطع لأب يضرب طفلته التي لم تتجاوز العامين قد انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي مسبباً سخطاً كبيراً بين رواد الانترنت ووجوه معروفة ومشاهير من مختلف الوطن العربي.

بدورها شكرت المنظمة شمس الغنية اللبنانية وقالت: “شكرا جزيلا السيدة نجوى كرم، تأييدك لما طالبنا به من أجل الأطفال سيساهم في إحداث التغيير للأطفال والحماية من العنف“.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر، ”يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع“.