شاهد: فيديو فيفي عبده يشعل مواقع التواصل

هاجمت الفنانة المصرية فيفي عبده بعض الأشخاص، من خلال فيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة حول هذا الفيديو.

ووصفت الراقصة المصرية الأشخاص بألفاظٍ إباحية، وشتمتهم بعباراتٍ نابية، وذلك في بث مباشر، من داخل غرفة نومها، ما فجر حالة من الجدل الكبير حول طبيعة هذا الظهور.

فيفي عبده تحب "إنستجرام" وتطلق على نفسها أنها "ملكة"، حيث أنها لا تغيب عن جمهورها كثيرا، وتنشر لهم من ساعة لأخرى تفاصيل حياتها ويومها، وفي كثير من الأحيان تثير الجدل حول طبيعة ومحتوى ما تنشره.

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وتشتهر عبده، بالعديد من اللزمات العفوية، التي لا تفارقها، كما أن حبها للرقص يغلب عليها، فتنشر العديد من الفيديوهات لها من داخل المنزل، مرورا بنشرها أمس فيديو توجه فيه ألفاظ نابية لفئات معينة من الأشخاص.

يذكر أن "فيفي"، طلبت في مارس الماضي، من جمهورها الدعاء لها نظرا لمرضها الشديد، حيث كان بداية الإعلان عن مرضها عندما كشفت الراقصة الاستعراضية عن إطلاق بث مباشر لها برفقة المدرب تمام بلعيد.

واعتذرت عبده قائلة: "أنا آسفة كان المفروض أطلع لايف امبارح أنا والكوتش تمام بلعيد مدرب الطاقة الإيجابية لكن كان فيه عطل في إنستجرام وأنا كمان عندي دور برد شديد إن شاء الله هنأجل اللايف ليوم الأربعاء 20 مارس الساعة 9 مساءً".