تعليق حلا الترك على سبب اختيارها العيش مع والدها

بعد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه تفاعل الشابة حلا الترك، على أنغام أغنية إنساي للفنان محمد رمضان، برفقة والدها المنتج البحريني محمد داخل سيارته الخاصة، وهم يفتعلان حركات إيمائية اعتبرها الآخرون رد على تصريحات منى السابر .

ومن جهتها علقت حلا الترك على جميع الانتقادات والتساؤلات عن علاقتها بوالدتها منى السابر بعد قرار تركها، واختيار العيش مع والدها، موضحةً :" أحب أبي وأمي، هما على عيني وراسي، ولكن لا أحب أن أُفصح عن الأسباب لأنها أموري الخاصة".

تابعت، خلال مقابلة تلفزيونية :" لا أهتم بما يدور على مواقع التواصل، فيما يخص حياتي الشخصية، لأنها ملك لي وحدي، ولا دخل لأحد فيها، أنا آسفة."

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وجاءت هذه التصريحات عقب تصريح والدتها اللبنانية منى السابر التي قالت فيه، أنها لو كانت تملك الاموال الكافية وتعيش في منزل فاخر، كان أولادها سختارها للعيش معها، مضيفة: "هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية"، وفقاً لموقع إرم نيوز

يذكر ان الحكم النهائي لحضانة حلا الترك صدر قبل أشهر بعد أن منحتها المحكمة حرية الاختيار بأن تعيش مع والدها أو تختار الاستمرار مع والدتها، وذلك بعد بلوغها سن الرشد، واختارت حلا العودة إلى الحياة مجددًا مع والدها بعدما تصالحت معه، ونشرت العديد من الصور التي تجمعها به وبشقيقتها ابنة دنيا بطمة.