خالد سليم يكشف سبب نحافته المفاجئة

كشف الفنان المصري خالد سليم، اليوم الاثنين، خلال استضافته في برنامج "عرب وود" الذي يعرض على قناة روتانا سينما، أسباب انقاص وزنه بشكل كبير، موضحاً أن السبب هو كثرة تناول أدوية الكورتيزون (مضاد التهاب قوي).

وقال سليم، إن ماجعله يفقد وزنه بشكل ملحوظ هو قراره بدخول تحدي مع نفسه بعد تعرضه لمرض، قائلاً :" وزني وصل إلى 123 كيلو بسبب أدوية الكورتيزون التي كنت أتناولها لعلاج مشكلة الأحبال الصوتية التي عانيت منها ودخلت في تحدي مع نفسي من أجل التخلّص من هذا الوزن وخضعت لحمية غذائية قاسية".

وفي وقت سابق أكد خالد سليم، في برنامج منى الشاذلي، أن بداية أزمة مرضه كانت باكتشاف كيس دهني وورم على الأحبال الصوتية، وتمّ استئصاله بعد عمل مزرعة، واكتشاف أنّه حميد وليس به أي مشكلات.

وأشار إلى أنه توقع ضياع مستقبله تماماً قبل العلاج، ولكن بعد إجراء العملية تمّت إزالة الكيس الدهني، إذ كان ممنوعاً من الكلام لمدة 20 يوماً بشكل نهائي، إلى حين تعافيه تماماً والعودة مَرّة أخرى، وفقاً لموقع نواعم.

يذكر أن خالد سليم يستعد لتصوير مسلسله الجديد "بلا دليل"، الذى يشاركه فى البطولة: درة ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين .