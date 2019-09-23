شاهد مرتضى منصور يشتم رانيا يوسف ويهاجم مهرجان الجونة

لم يتمالك مرتضى منصور رئيس مجلس نادي الزمالك نفسه عند سؤاله عن مهرجان الجونة حتى بدأ ينفجر بالصراخ مهاجماً المهرجان وشاتماً بعض الفنانات اللاتي ظهرن بإطلالات أثارت الجدل كرانيا يوسف.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج ” الزمالك اليوم ” إن الفستان الخاص برانيا يوسف أصبح تريند، مشددا أن مصر تعاني من محاولات عديدة لتدميرها وهدم استقرارها خلال الفترة الحالية وفقاً لصحيف المرصد.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوفا من الأمام ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكن تميز الفستان بالأناقة ولونه الهادئ “الأوكسديه”.

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وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الخميس الماضي والتي تستمر حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، في وسط حضور نجوم السينما المصريين والعرب والأجانب.