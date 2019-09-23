شاهد: رئيس جامعة الزقازيق يشارك طلابه مارثون الدراجات

شارك رئيس جامعة الزقازيق عثمان شعلان 300 طالب في الجامعة اليوم الاثنين ماراثون "معاً ضد التطرف والإرهاب" مع 40 عميداً ووكلاء للكليات.

بيّن شعلان بأنه مشاركته في المارثون جاءت بهدف تكثيف الاهتمام بالأنشطة التفاعلية هو تفعيل النشاط الرياضي بجانب النشاط الأكاديمي داخل جامعة الزقازيق، ولحث الطلاب والطالبات على المشاركة الفعالة والتنافسية فيما بينهم.

وأشار شعلان إلي أنه من يمن الطالع أن يتواكب الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية الذي يحتفل به يوم 20 سبتمبر من كل عام تخليدًا لأول بطولة عالمية للطلاب أقيمت في عام 1924 مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتحرص جامعة الزقازيق على تفعيل الأنشطة التفاعلية التي يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لخلق نوع من التواصل والألفة بينهم، بحسب "أخبار تن".