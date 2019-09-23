شيري عادل تعلق على صور ظهورها مع طليقها

علقت الفنانة المصرية شيري عادل، على الصور والفيديوهات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي برفقة طليقها معز مسعود أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، موضحةً أنها ستعلن عن تفاصيل قريباً.

وقالت شيري عادل خلال تصريح صحفي:" مش حابة أعلق دلوقتي على ظهوري مع معز مسعود"، مؤكدةً أنها ستعلن عن تفاصيل جديدة في الأيام القادمة عقب انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

يذكر أن ظهور شيري برفقة طليقها الداعية الإسلامية معز مسعود، أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ومفاجأة لدى الحاضرين في مهرجان الجونة السينمائي الثالث حيث دخلت قاعة المهرجان برفقته ثم تبادلا الصور التذكارية مع وجود مسافة فاصلة بينهما، مما مثّل تساؤلات حول عودتها مرة آخرى، وفقا لموقع مجلة لها.

و يشار إلى أنه أعلن رسمياً عن انفصال الداعية الإسلامي معز مسعود، والممثلة المصرية شيري عادل، في شهر أغسطس/آب هذا العام، بعد زواجهما في 12يوليو 2018.