شاهد اعتقال أميركية بسبب تصرف مشين مع كلبها

اعتقلت الشرطة الأمريكية امرأة تصرفت بشكل قاسٍ مع كلبها أثناء تجولها برفقته في أحد شوارع مقاطعات فلوريدا حيث قامت بركله و خنقه.

وتواجه ميشيل سيبر (26 عاماً) تهمة «القسوة على الحيوانات»، بعد أن قام رجل يدعى فينسنت مينوتيلو بنشر فيديو لها وهي تعامل كلبها بطريقة عنيفة على موقع «فيسبوك»، وحاز الفيديو أكثر من 3000 تعليق وأكثر من 2000 مشاركة (Share) منذ نشره يوم (الجمعة) الماضي. ويظهر مينوتيلو - الذي صور الحادث من سيارته - وهو يتوجه للمرأة بالكلام ويطلب منها التوقف عن التعامل مع كلبها بشكل «سيئ للغاية»، حسب ما نقلته شبكة «إيه بي سي» الأميركية.

ووفقاً لتقرير الاعتقال فإن سيبر - التي تعيش في المقطورة رفقة كلبين - أخبرت الشرطة بأنها كانت تقوم بـ«تدريب الكلب».

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وحسب صحيفة الشرق الأوسط احتجز الكلبين في قسم لمراقبة الحيوانات، وتم سجن سيبر وهي تنتظر المحاكمة، فيما توجه مينوتيلو بالشكر للجمهور على مساعدته في نشر الفيديو.