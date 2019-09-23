هكذا تعاني أنغام بعيداً عن جمهورها

تحدث الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن معاناة زوجته الفنانة أنغام بعد زواجهما بسبب موجات الانتقاد التي وصلت لحد التطاول الذي ينال منها.

وصرّح إبراهيم بأن أنغام بطبيعتها لا تهتم بالانتقادات والتعليقات التي تتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا تهتم بضرورة الرد عليها لكنها تشعر بالحزن جراء التطاول عليها مؤخراً.

وثمّن إبراهيم موقف احدى الفنانات التي لم يذكر اسمها بعد مباركتها لزواجه من أنغام مبيناً بأن التحضير لألبوم "حالة خاصة جداً" أشغلهما عن قضاء شهر العسل كما خططا له.

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وكانت أنغام قد أحيت حفل جيزان مع الفنان محمد عبده ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 89 وقدمت تهنئتها للقيادة السعودية وللحضور من كافة المحافظات السعودية.

موجة الانتقادات التي واجهتها أنغام وزوجها احمد إبراهيم جاءت بعد اعلانهما الارتباط وطلاق الأخير من زوجته الأولى، وكان أبرز المنتقدين والمقاطعين لأنغام الفنانة أصالة نظراً للقرابة التي تربطها مع زوجة إبراهيم الأولى.

وتحدث أحمد إبراهيم عن إمكانية العمل مرة أخرى مع الفنانة أصالة، مؤكداً على أنها صوت رائع ويستطيع أن يفصل بين الأمور الشخصية والعمل، مضيفاً أنه سلم لها أغنية "جابوا سيرته" من ألبومها الأخير بعد اشتعال الأزمة بينهما، بحسب "ليالينا".