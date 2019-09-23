المصري محمد رمضان يطرح أغنية وطنية

بعد تحقيق نجاح كبير وشهرة واسعة، كشف المغني المصري محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام، موعد طرح أغنيته الوطنية الجديدة بعنوان "فوضى".

ونشر المصري محمد رمضان عبر صفحته مقطع صوت من الأغنية الجديدة وهو يرتدي ملابس القوات المسلحة، وعلق قائلاً :" انتظروا كليب "هما عايزنها فوضى" غداً الثلاثاء عبر القناة الرسمية على منصة اليوتيوب، تحت هاشتاق ثقة في الله نجاح"، وفقاً لموقع صدى البلد.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هو ديو غنائي بعنوان "انساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد، و قد حققت الأغنية نجاح وشهرة واسعة، وتخطى عدد مشاهدتها عبر منصة اليوتيوب 194 مليون مشاهدة.