شاهد: محمد عبده يحي اليوم الوطني السعودي بطريقة تاريخية

عبّر الفنان محمد عبده عن سعادته لإحيائه فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 89 في مسقط رأسه في محافظة جازان السعودية وبحضور الآلاف ممن طربوا بغنائه إلى جانب الفنانة المصرية أنغام.

وقدم محمد عبده وصلة غنائية طربية من أهم أغانيه مثل اغنية "الأماكن" و"ضناني الشوق" ما جعله يتصدر قوائم المنشورات الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي ليصفوها بان ليلة تاريخية في حفلات اليوم الوطني.

يذكر بأن محمد عبده يشارك في إحياء فعاليات اليوم الوطني السعودي منذ 50 عاماً ويعتبر أيقونة الحفلات ودائماً ما يشدد على ارتباط الشعب بقيادته حيث كذلك، تغنَّى فنان العرب محمد عبده منفرداً في أوبريت بمنطقة تبوك، حمل عنوان عوافي.

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين باليوم الوطني الـ89، وسط جملة من الإنجازات التي حققتها على الأصعدة كافة، سياسياً واقتصادياً ورياضياً واجتماعياً، بحسب " مجلة هي".

واستقبلت جازان أيضاً الفنانة المصرية أنغام التي بدأت الحفل بالترحيب بالسعوديين من جميع المحافظات وتهنئة القيادة السعودية باليوم الوطني قبل أن تقدم مجموعة من أشهر أغانيها التي أصدرها مؤخراً.