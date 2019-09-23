الفنانة لطيفة تهدد من يستخدم أغانيها دون إذن

أعلنت المغنية لطيفة عبر حسابها الشخصي، بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل شخص يأخذ من أغانيها أو يعيد توزيع الأغاني دون الرجوع إليها وطلب إذن موافقة.

ونشرت المغنية التونسية لطيفة صورة معلقةً عليها:" بما إني تعبت في مشواري، وأنتجت ‏كل رصيدي وألبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي، سأتخذ نفس موقف ريما الرحباني، وأعلن أني سأتخذ كل الإجراءات ‏القانونية، لمن يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أي أغنية من أغانيا".

ويذكر أن ريما الرحباني ابنة الفنانة فيروز، قد اتخذت هذا القرار مؤخراً حيث هددت عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك كل من يسجل أغنية لفيروز والأخوين رحباني، أو إعادة الأعمال وتوزيعها على أي كان دون مُراجعة الورثة كافة وأخذ الموافقة المُسبقة والخطيّة، إن أُعطِيَت، تحت طائلة المسؤوليّة والملاحقة القانونية، وفقاً لموقع في الفن.

و يذكر أن التونسية لطيفة، تستعد لإنتاج ألبومها الجديد بعنوان "شاغلني"، وذلك بعد غياب عامين وتشوق جمهورها له بنشر فيديوهات أثناء تسجيل الأغنيات، وضمن الألبوم الجديد ستكون أغنية باللهجة المغربية، كتبها ولحنها محمد رفاعى، وتم تسجيلها بين مصر والمغرب. ‏‏