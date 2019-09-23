شاهد: أغنية فايا يونان التي أبكت الحضور في فعاليات الجونة

طرحت الفنانة السورية فايا يونان أغنية "بنلف نلف" وذلك خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وقُدمت رثاء لجميع الفنانين المصريين في الوسط الفني، الذين فارقوا الحياة .

ولم يتمالك الحضور من الفنانين والممثلين دموعهم، وقد تأثروا بشكل كبير أثناء أداء الأغنية التي ترثي النجوم والرواد في الوسط الفني المصري والذين رحلوا عن الحياة، وكانت قد أبدعت الفنانة فايا يونان في أدائها.

وعندما بدأت فايا تغني، التقطت الكاميرا دموع النجوم بالتزامن مع استعراض صور زملائهم الذين غيبهم الموت على شاشة كبيرة، منهم محمود الجندي، عزت أبو عوف، فاروق الفيشاوي، حسن كامي، يوسف شريف ومحسنة توفيق، وغيرهم.

ويذكر أن فاعليات الدورة الثالثة من الجونة السينمائي الدولي، انطلق الخميس الماضي، والمستمرة حتى الجمعة 27 سبتمبر الجاري، و هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة بمدينة الغردقة، وفقا لموقع في الفن.

Advertisements

و أغنية "بنلف نلف" من كتابة وألحان الموسيقار بليغ حمدي في رثاء عبد الحليم حافظ، وغنتها الفنانة سميرة سعيد، وغناها أيضا الفنان المصري مصطفى قمر.