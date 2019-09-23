شاهد جامعة سعودية تصف طلابها ب "الكلاب" في هذا البيان

وقعت إحدى الجامعات السعودية في خطأ إملائي فادح تسبب في إحراجها مع طلبتها الذين نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان الجامعة مع خطأه الإملائي.

وفي رسالة إلكترونية تحت عنوان "المفصولون أكاديميا"، حصل خطأ مطبعي في كلمة الطلاب، إذ استبدل حرف "الطاء" بـ"الكاف"، لتصبح الكلمة "الكلاب".

إلا أن الكثير من الطلاب نشر الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بعدد من التعليقات مستنكرة الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة، وأنه لا يمكن لكيان بحجم جامعة "أم القرى" أن يقع في أخطاء من هذا النوع وفقاً لLBC.

وذهب مغردون إلى أن هذا الخطأ واحد من جملة أخطاء وقعت فيها إدارة الجامعة في التعامل مع ملفات الطلاب، في حين رد مغردون آخرون على الجامعة بتغريدات فكاهية مغيرين فيها حروفا على نمط ما أخطأت فيه الجامعة.

وجامعة أم القرى هي جامعة سعودية تأسست في العام 1950 تحت مسمى كلية الشريعة في مكة لتصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية في البلاد، وهي نواة هذه الجامعة، جامعة أم القرى، والكلية الأم فيها.