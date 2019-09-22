شاهد برنامج ما خفي اعظم على قناة الجزيرة - خلف الستار

نشر معد ومقدم برنامج "ما خفي أعظم" تامر المسحال تغريدة في حسابه على "فيس بوك" قال فيها: "ما خفي أعظم قريبا على قناة الجزيرة في سبق تحقيقي جديد يكشف خبايا ملف شائك ومعقد".

وتتناول الحلقة الجديدة، ملف المتورطين في قناة بي إن سبورت لصالح قنوات بي آوت كيو، أبرزها ما طرحه، الإعلامي بقناة الجزيرة علي المسلماني من أسئلة حيث كتب في تغريدة قائلا: "لأول مرة سيتناول تامر المسحال عبر برنامجه قضية "بي آوت كيو" المقرصنة كيف أنشأت؟ وأين؟ ومن وراءها؟ ولماذا أغلق بالشمع الأحمر".

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وأضاف المسلماني في تغريدته: "سيروي برنامج ما خفي أعظم قصصا من داخل بي ان سبورت التي انتصرت بالقانون في نهاية المطاف. قريبا على شاشة الجزيرة!".

يذكر أن برنامج "ما خفي أعظم" كسب جماهيرية واسعة من المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لجرأته في إثارة العديد من الملفات الهامة والقضايا الساخنة، وكشفه للكثير من الحقائق بمهنية الجزيرة وحرفية تامر المسحال وجنود الخفاء في البرنامج فكان السبق تلو السبق، والكشف تلو الكشف.

ونجح برنامج "ما خفي أعظم" في تصدر المشهد الإعلامي كونه الاستقصائي الأكثر مشاهدة ليس على مستوى منطقة الخليج فحسب بل كذلك على مستوى العالم العربي، حيث يرى مراقبون أنه إنجاز يحسب لقناة الجزيرة.