شاهد: فستان الفنانة أسماء أبو اليزيد يشعل مواقع التواصل

نشرت الحسابات الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة أسماء أبو اليزيد التى ظهرت من خلالها بإطلالة عصرية أنيقة، أثارت من خلالها حديث النشطاء.

وتألقت اسماء خلال ظهورها بالمهرجان بفستان ابيض رقيق وهادئ بكتف وكتف ومطرز باللون الفضي ، ارتدت أسماء حزام فضي على شكل اوراق الشجر بالوسط ، وامسكت بيدها ورتفيه باللون الابيض .

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري عربى وعالمي.

وعرض خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



