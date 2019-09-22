شاهد: رسالة قوية من الفنانة قمر

أطلت الفنانة قمر عبر مواقع التواصل بصورة دافئة من أجواء الصيف، تقصدت فيها إيصال رسالة واضحة إلى أحد الأشخاص فكتبت: "أنا وحدي دولة أنا لست مثلهنَّ بل إنني كلهنَّ".

واختارت الفنانة اللبنانية أن تظهر خلال الصورة بلباس عصري كاجوال، تألف من سروالٍ بقصة المارينز ارتدت معه بلوزة أشبه بالمايوه وأكملت إطلالتها البرتقالية بحذاء شفاف ذو كعبٍ عالٍ.

وكانت الفنانة قمر قد سافرت إلى مدينة لوس أنجلوس في الفترة الماضية بعد اختيارها كعارضة أزياء العلامة التجارية العالمية باللغة الانجليزية Calvin Klein.

يشار إلى الفنانة قمر تخضع بشكلٍ دوريٍ لجلسات تصويرٍ جديدةٍ في محاولةٍ منها للبقاء على اتصال مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال الصور القليلة التي تشاركهم إياها عبر صفحاتها والتي تنشرها على دفعات وبفارقٍ زمني يتعدى الساعات.