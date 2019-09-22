من هو الملياردير ناصر الخرافي وكم تبلغ ثروته

ناصر محمد عبد المحسن الخرافي (1944 - 2011) رجل أعمال كويتي ورئيس مجموعة الخرافي. وهو نجل الراحل محمد عبد المحسن الخرافي وأخ رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق جاسم الخرافي.

صنفته مجلة فوربس (مع عائلته) ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها بـ 14 مليار دولار لعام 2008 متقدما ستة مراتب عن سنة 2007.

درس بكلية فيكتوريا في الإسكندرية ليأخذ منها الدراسة الجيدة، والإعتماد على النفس وفق النظام الإنجليزي، وهناك فقد والدته غنيمة جاسم بودي. أكمل دراسته العليا في بريطانيا بتخصص إدارة أعمال ليرضي ميوله منذ الشباب بالعمل في التجارة الحرة.

Advertisements

تزوج من السيدة فوزية سيد علي سيد سليمان الرفاعي، وله 5 أبناء منهم مرزوق الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في المجموعة.

ترأس "مجموعة الخرافي" التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي وتضم عددا كبيرا من الشركات التي تقدم خدماتها في مجالات الهندسة والإنشاءات والصيانة إضافة إلى قطاعات النفط والمياه والكيماويات والطاقة والأغذية، كما تمتلك حصة رئيسة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية وأسهما في عدة شركات مدرجة في البورصة الكويتية.

في شبابه كان هواه ناصرياً، فجمال عبد الناصر رجل عربي ضحى بمصر والمصريين بسبب عروبته وانتمائه للعرب، وإلى أن توفاه الله لم يثبت أحد انه استغل منصبه أو تخاذل في حكمه، شارك في تظاهرات بورسعيد في الخمسينات وتطوع للدفاع عنها، مُنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى من جمال عبدالناصر.