هل تم تمديد اجازة اليوم الوطني 1441 في السعودية ؟

مع قرب انتهاء اجازة اليوم الوطني السعودي يتساءل المواطنون، خاصة الموظفين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص عن حقيقة تمديد إجازة اليوم الوطني 1441 الذي يوافق يوم الاثنين 24 محرم، الموافق 23 سبتمبر 2019.

من جهتها، أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين العام والخاص وطلبة المدارس والجامعات ستكون في نفس اليوم.

وتنص المادة الرابعة الفقرة "ب" على أن عطلة اليوم الوطني هي في 23 سبتمبر من السنة الميلادية، الذي سيوافق يوم الاثنين 24 المحرم لعام 1441 الموافق 23 سبتمبر 2019.

وأعلنت زارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن يوم الاثنين المشار إليه سيكون يوم إجازة رسمية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وهو ما يشمل جميع منشآت القطاع الخاص.

في سياق آخر، تشهد أسعار تذاكر الطيران ارتفاعًا جنونيًا، وخاصة لأقرب الوجهات السياحية من المملكة العربية السعودية، وهي دبي والقاهرة وشرم الشيخ والدار البيضاء وغيرها من الوجهات ذات الطلب المرتفع من قبل السعوديين.