شاهد: اغنية محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي

بمناسبة اليوم الوطني السعودي، نقدم لكم اليوم اغنية محمد بن سلمان، حيث تزايد البحث عن هذه الأغنية في هذه المناسبة العزيزة على قلوب السعوديين بشكل عام وفي كل المحافظات.

وقامت شركة القدية للاستثمار (QIC)، التي تقود عملية تطوير مشروع القدية، الذي سيكون الوجهة المتكاملة للترفيه والرياضة والفنون في المملكة، بالتعاون مع روتانا لإعادة تسجيل أغنية "يا طويق" وإطلاق فيديو خاص بها وذلك إحتفالاً باليوم الوطني الـ89.

وأدى الفنان عايض يوسف أغنية "يا طويق"، للمرة الأولى، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد.

وكتب كلمات الأغنية الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، ولحنها الملحن العالمي وليام روس، وقدمتها مؤسسة بدر بن عبد المحسن الحضارية، التي تأسست بهدف دعم المبادرات الثقافية التي تركز على الفنون الإبداعية والتاريخ الثقافي للمملكة، كهدية للقدية.