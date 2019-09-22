تفاصيل سبب وفاة احمد الصعري الفنان المغربي - محمد الصعري

أكدت وسائل إعلام مغربية مساء اليوم الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2019 وفاة الفنان المغربي أحمد الصعري بعد صراعه مع المرض عن عمر 79 عاما.

وقال موقع ( 2M) المغربي إن الفنان أحمد الصعري فارق الحياة اليوم الأحد بعد أن ألزمه المرض فراشه سنوات طويلة، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم العميق لوفاته

ويعتبر الفنان أحمد الصعري من الجيل الأول للمسرحيين المغاربة، إذ بدأ مساره الفني في المسرح وعمره لم يتجاوز 16 سنة، من خلال مشاركته كمدرب في غابة المعمورة، منذ سنة 1956.

وعمل احمد الصعري صحبة فرقة التمثيل المغربي، التي كانت تضم الطيب الصديقي، وأحمد الطيب لعلج، و محمد عفيفي و عبد الصمد الكنفاوي و محمد الحبشي وغيرهم من رواد المسرح المغربي. خلال مساره الفني، التحق الصعري بفرقة المعمورة، ثم فرقة الطيب الصديقي، وانطلاقا من سنة 1965.

وعين احمد الصعري أستاذا بالمعهد البلدي للموسيقى والمسرح والرقص بالدارالبيضاء، حيث تخرج على يديه عدد من نجوم الكوميديا والمسرح أمثال الكوميدي الحسين بنياز «باز»، والثنائي عزيز سعد الله و خديجة أسد، و المسرحي ميلود الحبشي.