راشد الماجد يطرح أغنية احتفالاً باليوم الوطني السعودي

طرح المغني السعودي راشد الماجد الذي يعتبر من أشهر مطربي الخليج، أغنيته الجديدة بعنوان "طبع السعودي" عبر منصة اليوتيوب، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية و التي ستقام في جميع مناطق المملكة، في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر.

وأعلن الفنان راشد، عن أغنيته الجديدة وجاءت من كلمات الشاعر واحد، و الحان سهم، توزيع رافت، وتريات هاني فرحات، جيتار شريف فهمي، ايقاع احمد العنوه، و إنتاج كورال الكويت One Production

وتقول مقطع من الأغنية:" قدام ما نرجع ورى،، طبع السعودي من قدم،، رح علم اللي ما درى،، بارواحنا نفدى العلم،، يا اصفى سما واطهر ثرى،، يا اعظم انجاب الامم،، عزم الصحاري ما برى،، و طويق واصحاب الهمم"، وفقاً لموقع مزمز

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يذكر أن راشد الماجد أعلن عن أغنيته الأخيرة "صباحي انت" التي صاغت كلماتها الشاعرة الإماراتية جموح، ألحان فايز السعيد، ومن توزيع مهند خضر، و حققت أكثر من مليون مشاهدة في خلال 72 ساعة من طرحها على القناة الرسمية للشركة المنتجة بموقع يوتيوب.