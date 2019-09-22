رابط حجز تذاكر وموعد حفل حسام الرسام وأصيل هميم بالكويت

ننشر لكم متابعينا الكرام رابط حجز وموعد حفل الفنان حسام الرسام وأصيل هميم والذي سيقام في دولة الكويت في الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل في فندق كروان بلازا والذي تقوم عليه شركة OKMP للإنتاج الفني ضمن مهرجان ليالي الكويت.

رابط حجز تذاكر حفل حسام الرسام وأصيل هميم اضغط هنا

وقالت إدارة حفل حسام الرسام وأصيل هميم ان التذاكر التي تباع لا ترد ولا تستبدل ، حيث أطلق سكان الكويت اليوم وسم على منصة تويتر من أجل الترويج للحفل الذي ينتظره عشاق الغناء في الكويت.

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الفنانة العراقية هميم أصيل ولدت في 6 أكتوبر عام 1984 ، حيث احترفت الغناء وهي في سن مبكرة وقدمت عشرات الأعمال الفنية منها الفردي والجماعي كمان شاركت في مجموعة من مقدمات المسلسلات.

والفنان حسام الرسام هو مطرب عراقي يعرف بأغانيه الموجهة بصورة عامة للشعب العراقي والمغناة باللهجة العراقية ، حيث ولد في (2 مارس 1978 ودرس دراسته الأولية في مدينة الحلة.

أول ألبوم لحسام الرسام كان يحمل اسم (جمالك سومري) وانتج عام 2001 وضم أغاني متنوعة بين التراث والمواويل والأغاني العراقية، أول فيديو كليب قام حسام بتصويره كان (من زعلك) وتم تصويره في سوريا.