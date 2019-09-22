أعلن عن بدء برنامج نجوم العلوم للمبتكرين من الشباب العربي بموسمه الحادي عشر، بتقديم المشاركين أفكارهم عن حلول تكنولوجية مستدامة، وذلك أمام لجنة تحكيم البرنامج وخبراء ومن خريجي البرنامج في المواسم السابقة، للحصول على فرصة للمشاركة في المراحل الآخرى من البرنامج التلفزيوني.

وقال مقدم برنامج نجوم العلوم خالد الجميلي :" ينتظر المشاهدين تجربة تلفزيونية علمية مليئة بال حماس ضمن برامج تلفزيون الواقع. وبعد مشاركتي في البرنامج منذ إطلاقه، يمكنني القول إن هذا الموسم يأتي مغايراً تماماً نتيجةً للتطور الذي شهده من حيث الشكل والمضمون ليلبي تطلعات جمهوره. خلال هذا الموسم سنشاهد مستوى عالٍ من المواهب العربية العلمية التي نفخر بها ونتابع تطور القدرات التكنولوجية في منطقتنا العربية".

وخلال حلقات الإختيار المكونة من ثلاثة حلقات، سيعرض أكثر من 150 من المخترعين الطموحين تصوراتهم وأفكارهم أمام لجنة تحكيم علمية وبمساعدة عدد من خريجي البرنامج، وسيتنافسون على كسب مقعد لهم ضمن المتسابقين الثمانية النهائيين، وفقاً لموقع LBC

يذكر أن برنامج نجوم العلوم هي مبادرة الاولى من نوعها أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لدعم الجيل الجديد من المبتكرين العرب، ويعرض البرنامج على قناة mbc4، هو برنامج علمي يهدف البرنامج إلى تبني مجموعة من الشباب العرب، من حوالي 16 بلداً عربياً للمشاركة بأفكارهم وتقديمها في برنامج نجوم العلوم، بحيث تمر فكرة كل شاب بعدة مراحل، تبدأ من المرحلة الأساسية وهي مرحلة التصميم والرسومات والمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التنفيذ العلمي للاختراع.

في موسمه العاشر عام 2018، فاز المخترع الفلسطيني وليد البنا، الذي اخترع "نظارات تحليل شبكية العين لصحة الدماغ"، بعدما تنافس مع ثلاثة من المبتكربن العرب. و الجمهور صوّت ولجنة التحكيم قالت كلمتها، ليفوز البنّا بلقب أفضل مخترع في العالم العربي، بعد نيله 32.5 في المئة من تصويت الجمهور.