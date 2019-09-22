شاهد: راغب علامة برفقة أولاده في برنامج ذا فويس

شارك راغب علامة المغني اللبناني وعضو لجنة تحكيم في برنامج أحلا صوت في موسمه الخامس، عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام صورةً، يظهر فيها برفقة أولاده خالد ولؤي.

ونشر راغب صورةً له مع أولاده وذلك عقب الإنتهاء من أولى حلقات برنامج ذا فويس (أحلا صوت)، وعلق قائلاً :" في نهاية أولى حلقات برنامج #ذا_فويس أتمنى أن تكون الحلقة قد أعجبتكم، وأعدكم أن بانتظاركم المزيد من المفاجآت والأصوات الواعدة، لكم مني ومن أسرتي كل الشّكر والتّقدير، شكراً لجميع المشتركين، ولشبكة قنوات #MBC، ولزملائي النّجوم المدربين.

و شهدت الحلقة الأولى من الموسم الخامس لبرنامج "ذا فويس" الظهور الأول للنجمين راغب علامة وسميرة سعيد ضمن أعضاء لجنة التحكيم بدلاً من عاصي الحلاني واليسا، بينما استمر من أعضاء الموسم الماضي الفنانة أحلام والفنان محمد حماقي، وفقاً لموقع الصبح نيوز

يذكر أن مهدي عياش وربيع سلوم ضمن فريق راغب علامة، منوهً أن إدارة البرنامج أضافت خاصية البلوك في الموسم الخامس للمرة الأولى لزيادة المنافسة والإثارة بين أعضاء التحكيم، ويحق لكل واحد منهم منع زميل له من الحصول على حق ضم أحد المواهب، واستخدمته أحلام لمنع زميلها راغب علامة من ضم المتسابق السعودي إبراهيم مشولي.