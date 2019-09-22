السلطات السعودية تكشف حقيقة معنف الطفلة الرضيعة

قالت وسائل إعلام سعودية إن السلطات اعتقلت الرجل الذي عنف طفلة رضيعة في فيديو أثار غضب الجمهور السعودي، وتبين أن الرجل الذي ظهر في الفيديو هو والد الطفلة، وقد قدم اعتذاراً مصحوب بتبرير أنه يحاول تعليم ابنته المشي.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن السلطات لم تكشف أي تفاصيل حول اعتقال الرجل مشيرة إلى أنه والد الطفلة التي عذبها.

من جانبه، اعتذر والد الطفلة وكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا مشاعر غضب واسعة في السعودية.

Advertisements

وظهر الشاب وهو مقيم عربي، في مقطع فيديو رفقة ابنته ذاتها، وقال إن الحادثة قديمة، وكان يومها يحاول أن يعلمها المشي، بينما كان يمر حينها بحالة نفسية على حد تعبيره.

وأضاف الشاب الذي تلاحقه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان ووحدة حماية المعنفين من قبل أسرهم في السعودية، أن ابنته تمشي الآن، وهي بصحة جيدة، وهو يهتم حاليا بأربعة أطفال لأن والدتهم تركتهم عنده على حد قوله.

واعتذر الشاب عن تصرفه مع ابنته، وطلب من الغاضبين منه "الدعاء له بدل الدعاء عليه"، وفقاً لروسيا اليوم، بعد أن أثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة ضده وسط مطالب للسلطات المختصة بمحاسبته.