شيرين عبد الوهاب تظهر بإطلالة جديدة

نشرت مصففة الشعر هيا الزغبي عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام، صورةً لشيرين عبد الواهب، قامت بتصفيف شعرها وتغيير الستايل واللون، وذلك عقب رجوعها من السفر خارج مصر.

وظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بستايل جديد وإطلالة مميزة مع تغيير لون شعرها وتقصيره، على يد مصففة الشعر الخاصة بها، وكانت برفقة زوجها حسام حبيب، وفقاً لموقع في الفن.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب، أعلنت عبر التويتر استعدادها لطرح ألبوم جديد، وقد أنهت من تسجيل أغنيتين، مشيرةً أنها أحيت حفل غنائي الأول في الرياض، خلال شهر أبريل الماضي. كما طرحت ألبومها الغنائي "نساي" في أكتوبر الماضي، والذي يضم 12 أغنية متنوعة وحقق مشاهدات عالية.