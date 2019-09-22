أول اعمال نادين نجيم بعد انفصالها

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام عن استعدادها لمشروعها الجديد وذلك عقب إعلان إنفصالها عن زوجها هادي أسمر.

وظهرت نادين خلال احتفالها مع إحدى الشركات المكياج العالمية بمناسبة تجهيزها لمشروع جديد سيجمعها بهم، وقد أطلت بفستان قصير وراقي ذات اللون الفضي وأكمام طويلة، مع تسريحة شعر طبيعية ومكياج خفيف، حيث أسرت بإطلالتها الجمهور وأبهرتهم بطبيعتها وبساطتها.

يذكر مؤخراً أن نادين كشفت عبر حسابها الشخصي قرار الإنفصال النهائي بعدما انتهت كل الإجراءات وتهيئة الولدين نفسياً هافين وجوفاني لهذه الخطوة المصيرية، معلقةً :" القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا "

Advertisements

وكانت تزوجت من المهندس اللبناني هادي الأسمر في 16 حزيران / يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما هافن عام 2013 و جيوفاني بعام 2014 وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالها عنه بشكل ودي واحترام، وفقاً لموقع بصراحة.

يشار الى أنها تُوجت من قبل إدارة مهرجان حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية امس الجمعة، نادين نسيب نجيم كأفضل ممثلة عربية، عن دورها في مسلسل "خمسة ونص" من تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر، وبطولة قصي الخولي ومعتصم النهار.



