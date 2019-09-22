أريحا أولها: تعرف على أقدم عشر مدن في العالم

احتلت أكثر من عشر مدن عربية المراتب الأولى لقائمة المدن الأقدم وجوداً على الأرض التي أصدرتها اليونيسكو لأقدم المدن في العالم والتي تحمل آثاراً بشرية وحضارية تمكنت من الحفاظ عليها على مر التاريخ.

جاءت بيروت في المرتبة العاشرة من القائمة بعدد من الحضارات كالفينيقيين والرومان والعرب متعاقبين على أرضها وإعادة ترميمها سبع مرات متتالية بعد نحت الطبيعة لمعالمها وهدم الحروب لأجزاء منها.





في المرتبة التاسعة جاءت مدينة غازي عنتاب التركية من بين عشر مدن قديمة على الأرض حيث عُثر فيها على آثار تعود إلى العصر الهيلنستي، التي كانت فيها الحضارة الإغريقية / اليونانية القديمة في أوج قوتها.

بالإضافة إلى أنه تم العثور في مركز المدينة التركية على موزاييك يعود تاريخه من الحقبة الرومانية.





القارة الأوروبية كان لها نصيباً من قائمة أقدم عشر مدن تحديداً في المرتبة الثامنة حيث جاءت مدينة بلوفديف في بلغاريا والتي تم تأسيسها قبل 4 آلاف عام قبل الميلاد.





تعود قائمة أقدم عشر مدن إلى المنطقة العربية لتحتل مدينة صيدا اللبنانية المرتبة السابعة بثالث أكبر المدن اللبنانية حيث تم تشييدها قرابة العام 4 آلاف قبل الميلاد، ومن المثير بأن الشاعر الإغريقي «هوميروس» مؤلف الرائعتين التاريخيتين الإلياذا والأوديسا، كان قد ذكرها بالعديد من قصائده القديمة.





مصر شاركت أيضاً في قائمة أقدم عشر مدن عربية حول العالم وبالأخص مدينة الفيوم التي تم بناؤها حوالي العام 4 آلاف قبل الميلاد، والتي كانت جزءاً مهماً للغاية من مدينة «كروكوديلوبوليس» الفرعونية القديمة.

تمتلك الفيوم تاريخاً ودوراً مهماً في الحضارة المصرية في ذلك الوقت حيث ضمت العديد من الآثار فرعونية مثل: هرم هوارة، وهرم اللهون بالإضافة إلى الآثار الرومانية واليونانية، إلى جانب أخرى قبطية وإسلامية.

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مدينة شوشان الإيرانية احتلت المرتبة الخامسة في قائمة أقدم عشر مدن في العالم حيث يعود تاريخ تأسيسها للعام 4200 قبل الميلاد، والتي كانت عاصمة الإمبراطورية العيلامية، قبل أن تخضع لحكم الـ«أخمينيين»، الأسرة الملكية الفارسية.





في المرتبة الرابعة تدخل مدينة دمشق السورية إلا أن المؤرخين اختلفوا كثيراً بشأنها، إذ أن فريقاً منهم، يرى بأن دمشق هي أول مدينة كانت مأهولة في السكان عبر التاريخ، وأنها أصبحت مدينة حضرية منذ 10 آلاف سنة قبل الميلاد.

أما الفريق الآخر منهم، فيعتقد بأنها سُكنت وأصبحت مأهولة خلال العام 4300 قبل الميلاد وفي الحالتين فإن الأمر المؤكد هو أنها كانت موطناً للعديد من الحضارات القديمة، مثل الآراميين، والسلوقيين - الذين يعتقد كُتاب التاريخ أن هذه المدينة كانت مهداً لدولتهم – ثم الرومان والأنباط.





وتبقى سوريا طويلاُ ضمن الـ 10 مدن الأقدم في تاريخ المدن العربية حيث تحتل مدينة حلب المرتبة الثالثة حيث تأسست في العام 4300 قبل الميلاد بحسب العديد من المصادر.

وفي جميع فتراتها التاريخية، كانت حلب تحتل مكانة مقدسة عند ساكنيها، ومن أهم الحضارات التي مرّت وعاشت في المدينة، الحضارة الآرامية، قبل أن تصير مكاناً مهماً في الحضارة الهيلينية، ثم الرومانية والفارسية.







نعود إلى المدن اللبنانية، التي كما ذكرنا سالفاً، لها المكانة الأكبر من بين المدن الأقدم تاريخياً في العالم، وهذه المرة نتجه صوب مدينة جبيل إلى الشمال من العاصمة بيروت، والتي وصفتها العديد من المصادر بأنها منبع الأبجدية الفينيقية، حيث سكنها الفينيقيون خلال الألف الخامس قبل الميلاد.

وتتربع مدينة أريحا في فلسطين المرتبة الأولى في قائمة أقدم عشر مدن عربية على الأرض والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن العاشر قبل الميلاد، لتكون أقدم مدينة في تاريخ العالم كله.

وعثر علماء التاريخ والآثار في مدينة أريحا الفلسطينية، التي تقع بالقرب من نهر الأردن شمال البحر الميت، على العديد من الآثار التي تعود إلى العصر الحجري الحديث، الذي يمتد في الفترة ما بين 9000 – 4500 عام قبل الميلاد. وكان الكنعانيون قد اتخذوا منها مكاناً لعيشهم وحياتهم، قبل أن يستولي عليها الصليبيون، ومن ثم لاحقاً الرومان، بحسب "سيدتي".



