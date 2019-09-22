أول تعليق من هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

نشرت الممثلة المصرية هنا زاهد عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام، صورةً تظهر فيها دعاء شفاء من اي مرض وسوء قد أصابها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى للمرة الثالثة خارج مصر.

وجاء ذلك في أول تعليق لها عقب إساءة حالتها الصحية أثناء قضاء شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي، وقالت :" اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي..رب اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا أم أجلا، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

يشار الى أن زوجها احمد فهمي، أوضح مؤخراً أن زوجته هنا تعرضت لوعكة صحية خارج مصر، وعلق قائلاً:" أنا مليش في الحركات البيئة زي دي خالص، ولا عمري كنت هجيب سيرة، وبقالي شوية بهزر مع أصحابي الزمالكاوية على الماتش.. بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدًا"، وفقاً لموقع الفن.

وطالب فهمي، عن عدم التدخل في حياتهما الخاصة، قائلاً :"بجد في ناس مركزة أوي أوي أوي معانا، لدرجة إنه في مهرجان (الجونة) كان من كام يوم ما بيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللي واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا، والغريب إنه في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية