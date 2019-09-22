تراند اليوم : هيفا وهبي بالشورتس القصير ولإليسا رأيها – صورة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صورة جديدة لها ظهرت فيها بالشورتس الجينز القصير، وبدت جميلة وأنيقة كعادتها.

نالت الصورة عددًا كبيرًا من الاعجابات والتعليقات والكل أشاد بأنوثتها الطاغية.

الفنانة اللبنانية اليسا كل لها رأيها الخاص بصورة صديقتها هيفا التي وقفت معها في أصعب الظروف، ووضعت like على الصورة ما يعني انها أُعجبت بها.

هيفا كانت عادت من مصر حيث وقعت على عقد عمل جديد عبارة عن فيلم (عقدة خواجة) الذي سيجمعها مع الممثلين أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار.

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