ما هو مرض هنا الزاهد ؟

كشف الممثل المصري أحمد فهمي، عن طبيعة مرض زوجته الفنانة هنا الزاهد، التي تعرضت لوعكة صحية (انفلونزا شديدة) تسببت في دخولها المستشفى خلال شهر العسل.

ونشر فهمي منشور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك"للتواصل الاجتماعي، ذكر فيه: "شكرا لكل الناس التي تسأل على هنا، وعذرا لا أعرف أرد على كل الناس لأنني كنت محتاس لوحدي".

وأضاف في ذات المنشور: "الموضوع أننا في المستشفى هنا في سنغافورة، وسنمكث 3 أيام تحت الملاحظة، وفي حالة عدم وجود تحسن سيكون هناك جراحة".

وتابع: "الموضوع سخيف ومفاجىء، ولكن أشكر دكتور أشرف زكي (نقيب الممثلين المصريين) فعلا، والأطباء المصريين دكتور أشرف أبو الهوا، ودكتور أحمد نجم، الذين يتابعون من مصر الحالة مع الأطباء هنا (في سنغافورة)".

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وشكر فهمي السفير محمد أبو الخير الذي "يدعمنا بشكل كبير جدا هو والمصريين في السفارة، وعلى رأسهم أستاذ محمد زغلول، وطبعا أستاذ ضياء محمد كامل، الذي يدعمني جدا من مصر، إن شاء الله خير".

وفي وقت سابق السبت، أعلن فهمي أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، في أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

ونشرت هنا الزاهد على موقع "إنستغرام" تغريدة تقول "اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك. اللهم أنت أعلم بوجعي. ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

كما نشر فهمي صورة لزوجته في المستشفى، لكنه حذفها في وقت لاحق، قال فيها: "أن زوجته هنا نقلت إلى المستشفى أكثر من مرة في أثناء قضائهما شهر العسل خارج مصر".