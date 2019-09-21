شاهد: علي بن كرمان يثير جدلا واسعا في اليوم الوطني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه، نجم السوشيال ميديا والسناب شات علي بن كرمان في اسبانيا، ويقضي إجازة اليوم الوطني السعودي 2019 في مدريد العاصمة الإسبانية، وذلك منذ يومين.

وتعرف رواد المواقع على علي بن كرمان من خلال نشره كرمان فيديو له وهو في أحد المقاهي يجلس برفقة صديق له، وتمّ التصوير بمعرفته، وهو من طالب بالنشر، حيث دار حوار بين علي بن كرمان ومن صوّره، وهما يتناولون الآيس كريم، وكان علي يقول : هل تجيني في مدريد؟ والآخر يقول له لا لن أتي لك في مدريد.

ظهرت نجم السوشيال ميديا والسناب شات على الطاولة أمام علي بن كرمان الايسكريم وحلوى أم علي في مطعم الداون تاون، في العاصمة الاسبانية مدريد.

وفي وقت سابق، وثق المقطع تحرش نجم منصة "سناب شات"، علي بن كرمان، بممرضة في مستشفى، إذ ظهرت وهي تحاول الابتعاد عنه.

تولدت حالة من الجدلِ حول الفيديو المتداول. ففي الوقت الذي وصف فيه مغردون الفيديو بأنه " مبتذل " على نحو يستدعي سجن الرجل، تعاطف آخرون معه ودعوا لإطلاق سراحه احتراما لسنه.