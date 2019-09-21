شاهد: لحظات مرعبة داخل طائرة أوشكت على السقوط

عاش ركاب إحدى الطائرات، لحظات مرعبة عندما أوشكت طائرتهم على السقوط، ما دفعهم إلى إرسال رسائل عاطفية لأفراد عائلاتهم، والأصدقاء المقربين.

وهوت طائرة الرحلة 2352، عندما كانت في طريقها إلى فلوريدا، في أقل من سبع دقائق من ارتفاع نحو 11800 متر إلى 3000 متر، وفقا لتقارير WSB-TV.

والتقط العديد من الركاب، وسط الفوضى، صورا ومقاطع فيديو توثق اللحظات المرعبة، بينما راسل آخرون أفراد عائلاتهم خوفا من حدوث الأسوأ.

ووقعت الحادثة، مساء الأربعاء 18 سبتمبر، وتظهر الصور والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة الهلع والرعب التي عاشها الركاب لبضع دقائق.

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واعتذر متحدث باسم الشركة للركاب موضحا أن الطائرة واجهت مشكلة في الضغط في المقصورة، ما أجبر الطيارين على النزول إلى ارتفاع أكثر أمانا "كإجراء وقائي".

يشار إلى أن الطائرة هبطت بأمان في مطار تامبا الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تم تقييم وضعها من قبل فنيي الصيانة، وخبراء في مجال الطيران.