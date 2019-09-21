شاهد: سقوط الفنانة نسرين الراضي أثناء تكريمها

تعرضت الفنانة المغربية نسرين الراضي، إلى سقوط مؤلم وضعها في موقف محرج أثناء صعودها مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وكانت الفنانة نسرين الراضي في طريقها إلى المسرح لتكريمها؛ إلا أنها تعثرت؛ بسبب القفطان المغربي، الذي ارتدته وسقطت بشكل مؤلم على الأرض.

وسلّم النجم المصري العالميّ مينا مسعود، نسرين الراضي جائزة مؤسّسته الخيريّة ” EDA ”، وهي مؤسّسة خيريّة غير هادفة للربح، والتي تهدف أسسها لمساعدة الفنانين من جنسيّات مختلفة، وذلك عن فيلمها ” آدم ” ، والذى يحكى قصّة 3 سيّدات من شمال أفريقيا.

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وُلدت نسرين الراضي بمدينة الرباط من أم مراكشيّة وأب رباطي ودرست وترعرعت هناك، ولجت نسرين عالم الفن مُبكرًا حينَ كانت تشارك في مجموعة من المسرحيات خلال دراستها الإعدادية والثانوية قبل أن تحصل على شهادة الباكلوريا

والتحقت الفنانة المغربية نسرين الراضي التحقت بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي قبل أن تتخرجُ منه وتبدأُ في الظهورِ في بعض الأفلام القصيرة.