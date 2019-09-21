شاهد: أول ظهور لأمير الكويت صباح الأحمد بعد وعكته الصحية

تداول رواد مواقع التواصل في الكويت ، مقطع فيديو لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح لشعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبًا كبيرًا لدى مواطنيه الذين عبَروا عن فخرهم بشيخهم الذي خصهم بالوصية بالرغم من وضعه الصحي.

ولم تمضِ ساعات قليلة على إرسال الشيخ صباح سلامه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى كل كويتي وكويتية حتى بادر المواطنون بمختلف أطيافهم بالرد على هذه التحية عبر منصات مواقع التواصل بإرسال تحياتهم لأميرهم مرفقة بأبيات شعرية وصور له فضلًا عن مقطع الفيديو الخاص بسلامة الموجه إليهم.

ودعا الفنان عبد العزيز محمد لويس للأمير بالسلامة، قائلًا :“تعـال وعطنا هالمرض ونقسمه علينا كلنا ، ترد بالسلامة ياحبيبي“.

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وكتب الناشط خلدون العنزي :“لقد تعبت من بعدك، بحكمتك، بكرمك، وعطفك، بعفوك، بابتسامتك، بإنسانيتك، بحلمك، بعطائك، بصبرك، بقيادتك، يا أمير الإنسانية، أدعو الله أن يحفظك من كل مكروه، وأن يمد سموه بوافر الصحة والعافية، وأن تبقى ربانًا للكويت وشعبها، وشجرة الكويت المثمرة في تاريخها“.

وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من الشهر الجاري أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، كان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن في الثامن عشر من أغسطس أن أمير الكويت قد تعافى من عارض صحي تعرض له دون عرض تفاصيل.