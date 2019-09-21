شاهد: فيل ينقذ طفلًا من الغرق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفيل صغيرينقذ طفلا، حيث هرع باتجاه النهر لإنقاذه ووصل إليه ليحمله إلى الشاطئ.

وحاول الطفل الابتعاد في البداية ظنا منه أن الفيل يهاجمه، ولكن توقف بعد ذلك عن الهرب وترك الفيل يحمله بعد ما تأكد من حسن نيته، وقدم الشكر للفيل بعد أن أوصله للشاطئ.

وقال الشخص الذي صور الفيديو بعد نشره على موقع "تويتر": قلبي كاد ينفطر، هذا الفيل الصغير ظن أن الفتى يغرق وهرع لإنقاذه، نحن لا نستحق تلك الكائنات الرقيقة الحنونة".

فيما علق أحد المغردين قائلا: "هذا أمر محزن، عندما تظهر الحيوانات في كثير من الأحيان المزيد من الحب والرحمة للبشرية، أكثر مما نحن نفكر به مع بعضنا البعض، ومعهم أيضا".

وحصل مقطع الفيديو الذي وثق الحدث على أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال 3 أيام فقط، فيما أبدى الكثيرين حبهم للفيل قائلا إن الفيلة أكثر تفهما وتعاطفا من البشر.