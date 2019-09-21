شاهد: لهذا السبب أشعلت فاطمة العبدالله مواقع التواصل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الكويتية فاطمة العبدالله لها وهي تتمرن مع مدرب وتقوم بإسقاطه على الأرض بعد حمله .

وأوضحت الفنانة الكويتية، في فيديو تناقلته عدة حسابات على “إنستجرام” أنها قررت متابعة تمارين الدفاع عن النفس، مضيفة أنها تحب الفتاة القوية.

وعلقت فاطمة العبدالله : “احب البنت تكون ريال… فيها قوة وعنفوان الشباب”. وتابعت أنها لم تتمكن مؤخراً من ممارسة التمارين بسبب انشغالاتها المهنية، لافتة إلى أنها تتمتع بالقوة وتحمل الأشياء الثقيلة.

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وختمت بأنها تحب أن تكون قوية، وأثبتت ذلك في فيديو آخر تم نشره لاحقاً إذ ظهرت برفقة المدرب وهي تحمله وتلقي به أرضاً، وهو ما أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها البعض بشكل عنيف بسبب حملها رجلا بهذه الطريقة ما يتنافى مع تقاليد المجتمع.

وقدمت فاطمة العبدالله عدة مرات في أكثر من قناة ومن البرامج الذي قدمتها، برنامج «مساء الخير يا كويت» في فترة من الفترات على تلفزيون الكويت، وقامت بعام 2008 بتقديم برنامج «عيدكم مبارك» مع شقيقها حسين العبد الله على قناة سكوب.

وقامت بتقديم برنامج «بيتي» والذي بث على ذات القناة، وفي عام 2012 اتجهت إلى العمل في قناة فنون وقدمت برنامجي «ميلاد نجم» بموسمه الثاني وفي ذات القناة قدمت بعام 2013 برنامج «مشوار» بشهر رمضان، ومع عودتها لقناة سكوب بنهاية عام 2013 قامت بتقديم برنامج «الساعة الثامنة» بمشاركة شقيقها حسين العبد الله.