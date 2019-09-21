موعد عرض برنامج ذا فويس 2019 الحلقة 1 - The Voice

يترقب عشاق مواهب الفن والأصوات الجميلة، مساء اليوم السبت، مشاهدة برنامج ذا فويس 2019 The Voice احلى صوت والذي يذاع عبر قنوات mbc1 في تمام التاسعة بتوقيت مكة والثامنة بتوقيت مصر.

وتشهد الحلقة الأولى من برنامج ذا فويس الموسم الخامس تغيرات على مستوى لجنة التحكيم حيث تتكون اللجنة من الفنانة سميرة سعيد، والفنانة أحلام، الفنان راغب علامة، والفنان محمد حماقي.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 1 من برنامج ذا فويس The Voice أحلى صوت الموسم الخامس عبر قناة mbc1 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

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في سياق متصل، نشرت كلّ من أحلام وسميرة سعيد صور إطلالتهما من المرحلة التجريبية "مرحلة الصوت وبس" من ذا فويس 2019، على موقع إنستقرام. كلّ واحدة منهما اختارت ستايل مختلف عن الأخرى، لتتنافسا على لقب صاحبة أية إطلالة أجمل في المرحلة التجريبية من The Voice.

وتفاجأ الكثيرون بالتغيير الجذري الذي قامت به أحلام والذي طال ستايلها وجمالها على حد سواء، فهي لم تتخلّى عن أسلوبها القديم المبالغ به فحسب لصالح لوكات أكثر عصرية، أناقة ونجاحاً، بل اهتمّت أيضاً برشاقتها ناهيك عن اختيارها الجيّد في تسريحة الشعر والمكياج.

فيما ظهرت سميرة سعيد بلوك مختلف عن أحلام، حيث لجأت إلى الستايل الكاجوال، وارتدت سروال جينز ممزّق عند الركبة، مع جوارب نايلون شبكية، وقميص أبيض وسترة سوداء مرفقة بسلاسل معدنية عند القسم العلوي منها.